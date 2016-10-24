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ФФУ накажет "Волынь" за неонацистские скандирования фанатов

24 октября в 19:41

В Федерации футбола Украины считают, что такие инциденты "убивают имидж в Европе".

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"Волынь" накажут из-за фанатов
ФК Волынь
Федерация футбола Украины накажет "Волынь" за неонацистские скандирования болельщиков луцкого клуба во время матча 12-го тура УПЛ между "Волынью" и "Днепром".

Фанаты луцкого клуба сперва несколько раз прокричали "White power", после чего скандировали "Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, СС".

"Данный инцидент обязательно будет рассмотрен комитетом по безопасности стадионов и тогда будет передан в контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ. И уже он вынесет наказание. И я убежден, что наказание  будет существенным. Сейчас могу гарантировать только одно - этот инцидент соответствующие органы без внимания не оставят и дадут ему адекватную оценку.

УЕФА нам доверяет, но такие инциденты просто убивают наш имидж в Европе. Я не готов сейчас сказать какое наказание ждет "Волынь" и ее фанов. Это все в компетенции КДК ФФУ", - прокомментировал ситуацию вице-президент ФФУ Игорь Кочетов.

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Напомним, ранее ФФУ наказала "Динамо" за поведение болельщиков, а именно - систематическое использование и демонстрацию символики, которая содержит нацистские символы и носит дискриминационный характер.

По материалам: Tribuna.com , plussport.com.ua ,
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Тэги ФФУ Волынь Днепр фанаты
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