ФФУ накажет "Волынь" за неонацистские скандирования фанатов

В Федерации футбола Украины считают, что такие инциденты "убивают имидж в Европе".
Фанаты луцкого клуба сперва несколько раз прокричали "White power", после чего скандировали "Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, СС".
"Данный инцидент обязательно будет рассмотрен комитетом по безопасности стадионов и тогда будет передан в контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ. И уже он вынесет наказание. И я убежден, что наказание будет существенным. Сейчас могу гарантировать только одно - этот инцидент соответствующие органы без внимания не оставят и дадут ему адекватную оценку.
УЕФА нам доверяет, но такие инциденты просто убивают наш имидж в Европе. Я не готов сейчас сказать какое наказание ждет "Волынь" и ее фанов. Это все в компетенции КДК ФФУ", - прокомментировал ситуацию вице-президент ФФУ Игорь Кочетов.
Напомним, ранее ФФУ наказала "Динамо" за поведение болельщиков, а именно - систематическое использование и демонстрацию символики, которая содержит нацистские символы и носит дискриминационный характер.Tribuna.com , plussport.com.ua ,