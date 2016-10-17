ФФУ наказала "Динамо" закрытием трех секторов "Олимпийского"

Киевский клуб получил наказание за поведение болельщиков.

На "Олимпийском" закроют три сектора XSport.ua

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины наказал "Динамо" закрытием трех секторов "Олимпийского". Об этом стало известно сайту "Футбол 24".

"Динамо" наказано за поведение болельщиков, а именно - систематическое использование и демонстрацию символики, которая содержит нацистские символы и носит дискриминационный характер. Свое наказание КДК ФФУ мотивирует тем, что нарушения носили систематический характер, а последней каплей стал матч 9-го тура УПЛ между "Олимпиком" и "Динамо" (0:4).

Также сообщается, что если "Динамо" не будет подавать апелляцию и решение вступит в силу, то дисквалификация выпадет на матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевляне будут принимать "Карпаты". Читайте также: Ярмоленко считает, что еще одна ошибка "может поставить крест на чемпионстве "Динамо"

Напомним, в украинской Премьер-лиге "Динамо" занимает второе место. Киевляне на шесть очков отстают от "Шахтера".