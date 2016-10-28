ФФУ наказала "Динамо" и "Карпаты"

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Клубы получили наказания за поведение своих болельщиков.

КДК ФФУ вынес наказания еще двум клубам ФФУ

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины применил санкции по отношению к киевскому "Динамо" и львовским "Карпатам".

Как сообщает телеканал "Футбол 1", "Динамо" наказано за систематическое использование пиротехники фанатами на выездных играх. В связи с этим болельщикам киевского клуба запрещен организованный выезд на следующий гостевой матч. Таким образом, "Динамо" останется без гостевой поддержки в матче против "Днепра".

Что касается "Карпат", то они получили наказание за расистские выкрики фанатов. "В связи с инцидентом с расистскими выкриками в адрес футболиста "Днепра" Андерсона Пико было принято решение провести ближайший домашний матч "Карпат" с частично закрытыми трибунами - с возможностью посещения только центрального сектора. Кроме того, львовский клуб должен будет заплатить штраф", - сказал ответственный секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко. Читайте также: "Днепр" могут оштрафовать еще на девять очков в УПЛ

Напомним, ранее стало известно о том, что ФФУ наказала также луцкую "Волынь" - проведением двух домашних матчей без зрителей.