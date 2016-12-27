ФФУ может вернуть в Украину разделение Второй лиги по региональному принципу

Федерация хочет изменить формат проведения футбольных турниров по всей стране.

Павелко хочет упростить командам переход на профессиональный уровень footboom.com

ПрезидентАндрей Павелко анонсировал изменения в формате национальных лиг, которые могут состояться уже в следующем году.

"Мы будем начинать не с Премьер-лиги, а с любительских лиг. В каждой области проходят чемпионаты, где принимают участие неплохие команды и выступают хорошие игроки, но они не спешат во Вторую лигу и в профессиональный футбол вообще", - сказал Павелко.

В качестве примера президент привел закарпатские команды, которые готовы к переходу на профессиональный уровень, но у них нет денег на постоянные поездки по всей стране на матчи, в результате чего они отказываются от перехода во Вторую лигу.

Решением проблемы может стать возвращение к делению команд Второй лиги по региональному принципу, который был отменен в 2013-м году. Таким образом, у команд турнира будет возможность играть только с географическими соседями.

Стоит отметить, что в Профессиональной футбольной лиге Украины выступают 35 команд, из которых в 18 - в Первой лиге, а 17 - во Второй.

Напомним, ранее ФФУ подписала договор о сотрудничестве с Ассоциацией городов Украины.