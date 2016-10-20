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"Фейенорд" - "Заря": онлайн-трансляция матча

20 октября в 21:15

Луганчане попытаются добыть первую победу в групповом этапе Лиги Европы.

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"Заря" проводит матч в Нидерландах
ФК Заря
Сегодня, 20 октября, состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором луганская "Заря" сыграет в Нидерландах против "Фейенорда".

"Заря" на групповом этапе стартовала с ничьей в игре против "Фенербахче", а затем проиграла "МЮ". В то же время "Фейенорд" показал совершенно другие результаты - обыграл "Ман Юнайтед", но уступил стамбульскому клубу. Поражение может значительно ухудшить положение "Зари".

Напомним, "Заря" и "Фейенорд" встречались друг с другом совсем недавно - в квалификации Лиги Европы 2014-2015. Тогда первый матч завершился со счетом 1:1, а во втором "Заря" отыгралась после 0:3, но все-таки пропустила решающий гол в добавленное арбитром время.

Начало матча - в 22:05

"Фейенорд" - "Заря"

 
По материалам: ZN.UA
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Тэги Фейенорд Заря Лига Европы футбол матч онлайн
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