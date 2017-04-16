Феттель выиграл гонку Формулы-1 в Бахрейне

Пилот "Феррари" одержал вторую подряд победу в новом сезоне.
С поула гонку начал новичок "Мерседеса" Валттери Боттас, однако финский гонщик в итоге упустил лидерство, а позже был вынужден пропустить вперед напарника Хэмилтона, у которого, по мнению команды, было больше шансов выиграть борьбу у Себастьяна Феттеля. В итоге Льюис сумел лишь сократить отставание от лидера до нескольких секунд, но на большее британца не хватило. Валттери Боттас финишировал третьим.
По итогам трех этапов лидером личного зачета является Себастьян Феттель (68 очков), а в тройку входят пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (61) и Валттери Боттас (38).
Напомним, чемпионом прошлого сезона стал гонщик "Мерседеса" Нико Росберг, который после своего успеха решил завершить карьеру.ZN.UA