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Феттель выиграл гонку Формулы-1 в Бахрейне

16 апреля в 19:59

Пилот "Феррари" одержал вторую подряд победу в новом сезоне.

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Феттель добыл вторую победу в сезоне
formula1.com
Сегодня, 16 апреля, состоялась третья гонка сезона Формулы-1 - Гран-при Бахрейна. Победу праздновал Себастьян Феттель из "Феррари", который уверенно обошел фаворита в лице Льюиса Хэмилтона.

С поула гонку начал новичок "Мерседеса" Валттери Боттас, однако финский гонщик в итоге упустил лидерство, а позже был вынужден пропустить вперед напарника Хэмилтона, у которого, по мнению команды, было больше шансов выиграть борьбу у Себастьяна Феттеля. В итоге Льюис сумел лишь сократить отставание от лидера до нескольких секунд, но на большее британца не хватило. Валттери Боттас финишировал третьим.

По итогам трех этапов лидером личного зачета является Себастьян Феттель (68 очков), а в тройку входят пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (61) и Валттери Боттас (38).

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formula1.com
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Напомним, чемпионом прошлого сезона стал гонщик "Мерседеса" Нико Росберг, который после своего успеха решил завершить карьеру.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Формула-1 Феттель
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