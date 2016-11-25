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"Фенербахче" - "Заря": лучшие фото матча

25 ноября в 12:00

Луганский клуб больше не претендует на выход в плей-офф Лиги Европы.

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Фото ФК Заря

В пятом туре группового этапа Лиги Европы "Заря" в Стамбуле играла с "Фенербахче". Встреча завершилась поражением луганского клуба со счетом 0:2.

"Заря" владела преимуществом в первом тайме и выглядела интересней хозяев поля. Подопечные Юрия Вернидуба проводили хорошие атаки, однако довести их до гола не удавалось - несколько ударов гостей цели не достигли. В середине тайма "Заря" забила, но арбитры увидели у Кулача положение вне игры. Также отметим, что в первом тайме луганчане остались без капитана - Каменюка получил травму и был заменен.

Второй тайм хозяева начали намного активней и сразу же упустили отличный момент - Шенер не сумел нанести хороший удар из отличной позиции. А открыть счет в матче удалось вышедшему на замену Стоху - Шевченко не сумел спасти "Зарю" после его дальнего удара. Очень быстро "Фенербахче" забил и второй гол - Кьяер точно пробил головой после подачи со стандарта.

Таким образом, заключительный поединок в группе против МЮ для "Зари" уже не будет иметь турнирного значения.

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Результаты всех матчей дня 24 ноября.

По материалам: ФК Заря
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Тэги футбол матч Фенербахче Заря фото Лига Европы
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