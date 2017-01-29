Топ Новости
<
>

Федерер стал чемпионом Australian Open

29 января в 15:10

Швейцарец одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем.

Роджер Федерер, теннис
Для Федерера победа в Мельбурне стала пятой в карьере
usatoday.net
В Мельбурне состоялся финальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии, в котором встречались Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

Матч продолжался 3 часа и 37 минут, за которые Роджер 20 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-поинтов из 20. Также на его счету 73 виннера и 57 двойных.

Рафаэль совершил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейка из 17, выиграв 35 очков за счет активных действий и допустив 28 невынужденных ошибок.

Отметим, что для Роджера победа в Мельбурне стала пятой в карьере. Кроме того, швейцарец завоевал 18-й титул на турнирах "Большого шлема".

Финал

Роджер Федерер (Швейцария, 17) - Рафаэль Надаль (Испания, 9) - 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

Читайте также: Украинка Костюк стала чемпионкой юниорского Australian Open

Напомним, в женском финале Мельбурна победительницей стала Серена Уильямс, которая переиграла свою сестру Винус в двух сетах.

По материалам: XSport.ua
Читайте также
Тэги Федерер Надаль теннис
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.21
EUR 29.12
Последние новости