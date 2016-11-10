Федецкий осудил украинских футболистов, которые играют в России

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Украинский защитник летом отказался от перехода в российское первенство.

Федецкий не поедет играть в Россию Bild

Футболист сборной Украины иАртем Федецкий отклонил предложение от российского клуба и уверен, что украинские спортсмены допускают ошибку, когда отправляются в соседнюю страну.

"Для меня было недопустимо поехать играть в Россию, хотя летом у меня было хорошее предложение от российского клуба. Я был на Востоке, я разговаривал с ребятами, которые пошли добровольцами на войну и воюют против российского агрессора. И перейти в чемпионат России, и говорить, что спорт вне политики - это неправильно. Политика сейчас пересекается с любой сферой деятельности. Я уже об этом говорил, но могу повторить: "Лучше вообще не играть в футбол, чем переходить в чемпионат России", - отметил Федецкий.

Также защитник прокомментировал начало своей карьеры в "Дармштадте":

"У меня были варианты. Но я с детства смотрел матчи Бундеслиги, мне нравилась организация футбола, турнира, болельщики, заполненные стадионы. Это была моя мечта детства - сыграть в Германии. Конечно, сейчас у меня не все получается так, как хотелось бы. Но нужно работать. Да, кажется, что я уже сыграл много матчей за сборную, в еврокубках, но здесь другая культура, другое понимание футбола, и мне нужна адаптация".

Напомним, футболисты которые выступают в чемпионате России (Марко Девич и Филипп Будковский), приглашения в сборную Украины от Андрея Шевченко пока не получали.