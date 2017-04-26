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Федецкий издал книгу о теории футбола

26 апреля в 13:14

Украинский футболист написал о футболе.

Федецкий
Объем монографии – 200 страниц
football.ua
Защитник "Дармштадта" и сборной Украины Артем Федецкий издал монографию в соавторстве с доцентом Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки Виктором Романюком.

Исследование называется "Прогнозирование и моделирование в футболе с помощью электронных таблиц Microsoft Excel". Объем монографии – 200 страниц и предназначена она для футбольных тренеров, педагогов и студентов.

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sportarena.com

Артем Федецкий перешел в "Дармштадт" летом прошлого года из "Днепра" на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 15 матчей в Бундеслиге, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Действующий контракт 31-летнего украинца с аутсайдером Бундеслиги рассчитан до конца текущего сезона.

Федецкий также выступал за "Шахтер", "Карпаты", ФК "Харьков" и "Арсенал" Киев. В составе сборной Украины на его счету 2 гола в 53 матчах.

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Ранее сообщалось, что Федецким интересуется итальянский "Торино".

По материалам: sportarena.com
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Тэги Федецкий футбол Украина книга
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