Федецкий издал книгу о теории футбола

Украинский футболист написал о футболе.

Объем монографии – 200 страниц football.ua

Защитник "Дармштадта" и сборной Украиныиздал монографию в соавторстве с доцентом Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки Виктором Романюком.

Исследование называется "Прогнозирование и моделирование в футболе с помощью электронных таблиц Microsoft Excel". Объем монографии – 200 страниц и предназначена она для футбольных тренеров, педагогов и студентов.

Артем Федецкий перешел в "Дармштадт" летом прошлого года из "Днепра" на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 15 матчей в Бундеслиге, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Действующий контракт 31-летнего украинца с аутсайдером Бундеслиги рассчитан до конца текущего сезона.

Федецкий также выступал за "Шахтер", "Карпаты", ФК "Харьков" и "Арсенал" Киев. В составе сборной Украины на его счету 2 гола в 53 матчах.

Ранее сообщалось, что Федецким интересуется итальянский "Торино".