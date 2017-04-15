Федецким интересуется "Торино"

Итальянский клуб всерьез рассматривает кандидатуру украинского защитника.
"Да, сейчас конкретика есть от "Торино". Ну как конкретика - обращались представители клуба. Что касается немецких клубов - пока что идут только разговоры", - сообщил Федецкий.
Артем Федецкий перешел в "Дармштадт" летом прошлого года из "Днепра" на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 15 матчей в Бундеслиге, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.
Действующий контракт 31-летнего украинца с аутсайдером Бундеслиги рассчитан до конца текущего сезона.
Федецкий также выступал за "Шахтер", "Карпаты", ФК "Харьков" и "Арсенал" Киев. В составе сборной Украины на его счету 2 гола в 53 матчах.
Ранее Федецкий не поддержал идею приглашения бразильца Марлоса в сборную Украины.sportarena.com