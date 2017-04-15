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Федецким интересуется "Торино"

15 апреля в 09:50

Итальянский клуб всерьез рассматривает кандидатуру украинского защитника.

Артем Федецкий
Федецкий перешел в "Дармштадт" летом прошлого года
Украинский правый защитник "Дармштадта" Артем Федецкий подтвердил, что им интересуется "Торино", а также клубы из Германии.

"Да, сейчас конкретика есть от "Торино". Ну как конкретика - обращались представители клуба. Что касается немецких клубов - пока что идут только разговоры", - сообщил Федецкий.

Артем Федецкий перешел в "Дармштадт" летом прошлого года из "Днепра" на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 15 матчей в Бундеслиге, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Действующий контракт 31-летнего украинца с аутсайдером Бундеслиги рассчитан до конца текущего сезона.

Федецкий также выступал за "Шахтер", "Карпаты", ФК "Харьков" и "Арсенал" Киев. В составе сборной Украины на его счету 2 гола в 53 матчах.

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Ранее Федецкий не поддержал идею приглашения бразильца Марлоса в сборную Украины.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Федецкий Украина Торино футбол
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