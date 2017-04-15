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ФБУ намерена сократить количество участников Суперлиги до восьми команд

15 апреля в 14:23

Также возрастут требования по инфраструктуре для клубов.

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Суперлигу ждут изменения
ФБУ
Федерация баскетбола Украины намерена сократить количество команд в Суперлиги до восьми, при этом, увеличив требования по инфраструктуре и организации к ним. Об этом в интервью официальному сайту ФБУ сообщила директор по организации и проведения соревнований Лариса Шабанова.

"Хотим сократить число участников до восьми команд. Вырастут требования по инфраструктуре. У этих клубов обязаны быть юношеские команды, не меньше двух команд должны быть представлены в юношеской лиге, обязательно должна быть спортивная база, свой зал с трибунами вместительностью не меньше 1000 зрителей.

Если клуб не соответствует этим требованиям, он не сможет выступать в высшем дивизионе чемпионата. Должна быть качественная видеотрансляция, онлайн-трансляция статистики. Клуб, который выступает в высшем дивизионе чемпионата страны, должен показывать качественную работу всей баскетбольной структуры", - сообщила Шабанова.

Отметим, что в текущем сезоне в Суперлиге выступали 11 команд, восемь из которых вышли в стадию плей-офф.

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Ранее определились пары 1/2 финала плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Суперлига баскетбол Украина
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