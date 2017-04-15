ФБУ намерена сократить количество участников Суперлиги до восьми команд

Также возрастут требования по инфраструктуре для клубов.
"Хотим сократить число участников до восьми команд. Вырастут требования по инфраструктуре. У этих клубов обязаны быть юношеские команды, не меньше двух команд должны быть представлены в юношеской лиге, обязательно должна быть спортивная база, свой зал с трибунами вместительностью не меньше 1000 зрителей.
Если клуб не соответствует этим требованиям, он не сможет выступать в высшем дивизионе чемпионата. Должна быть качественная видеотрансляция, онлайн-трансляция статистики. Клуб, который выступает в высшем дивизионе чемпионата страны, должен показывать качественную работу всей баскетбольной структуры", - сообщила Шабанова.
Отметим, что в текущем сезоне в Суперлиге выступали 11 команд, восемь из которых вышли в стадию плей-офф.
Ранее определились пары 1/2 финала плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины.XSport.ua