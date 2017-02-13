Фанаты "Мальорки" скандировали имя Зозули перед матчем с "Райо Вальекано"

Болельщики поддержали украинского нападающего.

Зозулю поддержали фанаты "Мальорки" realbetisbalompie.es

Фанаты "Мальорки" перед поединком против "Райо Вальекано" (2:1) встречали автобус с игроками гостей и скандировали имя

Напомним, Зозуля должен был играть за "Райо" до конца сезона, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего Роман вернулся в "Бетис". При этом у игрока теперь нет возможности выходить на поле до конца сезона, так как Зозуля юридически сменил уже три клуба.

Стоит отметить, что в поддержку Зозули выступили его партнеры по "Бетису", руководство клуба, Федерация футбола Украины, Андрей Шевченко и многие другие.

Позже стало известно, что Роман Зозуля получил предложение вернуться в "Райо Вальекано", тогда как болельщики клуба создали на игрока "досье". Кроме того, форвард получил приглашение заменить Анатолия Тимощука в Исполкоме ФФУ.