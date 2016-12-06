Евросоюз запретил продавать Украине винтовки для биатлонистов

У спортсменов нет возможности обновить свое оружие.

Украинские биатлонисты выступают со старым оружием XSport.ua

У членовнет возможности купить новые винтовки, так как Евросоюз отказывается продавать стране даже спортивное оружие. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак.

"Нам надо уже Пидгрушной поменять оружие, а Евросоюз запретил Украине его продавать, и Джиме винтовку менять надо. Патроны нам не продают, потому что у нас война. А выступать и тренироваться надо. И никого это не волнует, что нам нельзя купить спортивную винтовку для лидеров или патроны".

Генеральный секретарь ФБУ добавил, что отказ прислала немецкая фирма-изготовитель:

"Уважаемые господа, благодарим вас за интерес к нашей продукции. К сожалению, мы до сих пор не получили разрешение на экспорт в Украину", - таков был ответ.

"У Пидгрушной и Джимы есть оружие, но его желательно заменить, чтобы уже на Олимпиаде-2018 они могли выступать с новыми винтовками".

Итоговый зачет Кубка мира по биатлону после этапа в Эстерсунде.