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Евросоюз запретил продавать Украине винтовки для биатлонистов

6 декабря в 08:50

У спортсменов нет возможности обновить свое оружие.

Пидгрушная
Украинские биатлонисты выступают со старым оружием
XSport.ua
У членов сборной Украины по биатлону нет возможности купить новые винтовки, так как Евросоюз отказывается продавать стране даже спортивное оружие. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак.

"Нам надо уже Пидгрушной поменять оружие, а Евросоюз запретил Украине его продавать, и Джиме винтовку менять надо. Патроны нам не продают, потому что у нас война. А выступать и тренироваться надо. И никого это не волнует, что нам нельзя купить спортивную винтовку для лидеров или патроны".

Генеральный секретарь ФБУ добавил, что отказ прислала немецкая фирма-изготовитель:

"Уважаемые господа, благодарим вас за интерес к нашей продукции. К сожалению, мы до сих пор не получили разрешение на экспорт в Украину", - таков был ответ.

"У Пидгрушной и Джимы есть оружие, но его желательно заменить, чтобы уже на Олимпиаде-2018 они могли выступать с новыми винтовками".

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Итоговый зачет Кубка мира по биатлону после этапа в Эстерсунде.

По материалам: Сегодня , Подробности ,
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Тэги биатлон сборная Брынзак
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