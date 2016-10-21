Европейские игры-2019 пройдут в Минске

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Столица Беларуси будет принимать вторые в истории соревнования лучших спортсменов Европы.

Минск примет Европейские игры ctv.by

было объявлено по итогам голосования на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Беларусь получила право проведения Игр большинством голосов.

Столицей проведения вторых Европейских игр в 2019 году станет Минск. Об этом

На проведение соревнований ранее претендовали Нидерланды, однако еще в прошлом году отказались от этой идеи из финансовых соображений.

Первые Европейские игры прошли в 2015 году в столице Азербайджана Баку с 12 по 28 июня 2015 года. На Играх 5730 спортсменов из пятидесяти стран Европы боролись за 253 комплекта наград в тридцати видах спорта. Читайте также: Париж является фаворитом на проведение Олимпиады-2024

Украинская сборная на Европейских играх-2015 завоевала 46 медалей: 8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых. Украинцы заняли восьмое место в общем зачете соревнований.