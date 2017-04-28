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Энтони Джошуа - Владимир Кличко: букмекеры отдают предпочтение чемпиону

28 апреля в 10:49

Украинец считается аутсайдером предстоящего боя.

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Аналитики верят в Джошуа
facebook.com/KlitschkoOfficial
Бой экс-чемпиона мира Владимира Кличко (64-4, 54 КО) и британского обладателя пояса IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) состоится 29 апреля на "Уэмбли". Букмекеры считают, что шансы на победу будут больше у действующего чемпиона мира.

Так, коэффициент на победу британца - 1,50, тогда как успех украинца, по мнению аналитиков, менее вероятен - 2,85. Ничья оценивается коэффициентом 31,0, так как традиционно является редким явлением в боксе.

Стоит отметить, что коэффициенты на победу единогласным решением судей для обоих боксеров равны - 11,0. При этом шансов на нокаут должно быть больше у Джошуа - 2,95 против 10,0 для украинца.

На кону поединка будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super. В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.

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Напомним, ранее Кличко и Джошуа устроили "дуэль взглядов".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кличко Джошуа бокс бой
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