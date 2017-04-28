Энтони Джошуа - Владимир Кличко: букмекеры отдают предпочтение чемпиону

Украинец считается аутсайдером предстоящего боя.
Так, коэффициент на победу британца - 1,50, тогда как успех украинца, по мнению аналитиков, менее вероятен - 2,85. Ничья оценивается коэффициентом 31,0, так как традиционно является редким явлением в боксе.
Стоит отметить, что коэффициенты на победу единогласным решением судей для обоих боксеров равны - 11,0. При этом шансов на нокаут должно быть больше у Джошуа - 2,95 против 10,0 для украинца.
На кону поединка будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super. В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.
Напомним, ранее Кличко и Джошуа устроили "дуэль взглядов".ZN.UA