Экс-украинец Карякин проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсену

Норвежец сумел защитить свой титул.

Карлсен справился с Карякиным на тай-брейке ruchess.ru

В Нью-Йорке завершился поединок за звание чемпиона мира по, в котором встречались уроженец Симферополя Сергей Карякин, который в 2009-м году принял российское гражданство, а также норвежец Магнус Карлсен.

Противостояние проходило почти три недели, а первые 12 партий с классическим контролем закончились вничью 6:6. В итоге шахматисты продолжили матч на тай-брейке и провели четыре партии в быстрые шахматы с контролем по 25 минут. В них победу со счетом 3:1 одержал Карлсен, который в последней партии играл черными и сумел разобраться с соперником за 50 ходов.

Призовой фонд матча Карлсен-Карякин составил 1,1 млн долларов без учета выплат спонсоров, а победитель получит 60% этой суммы.

26-летний Магнус Карлсен сохранил титул чемпиона мира уже во второй раз. В 2013-м году норвежец отобрал это звание у Вишванатана Ананда, а год спустя снова сумел одолеть Ананда. В прошлом году Карлсен победил в Кубке мира и получил право в очередной раз претендовать на это звание.

Напомним, в этом году титул чемпионки мира по шахматам защищала украинка Мария Музычук, которая во Львове уступила китаянке Хоу Ифань.