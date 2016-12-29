Экс-первая ракетка мира Ана Иванович завершила карьеру в 29 лет

Сербская теннисистка уже не может показывать свой привычный уровень на корте.

Иванович решила прекратить активные выступления WTA Tennis

Сербская теннисисткаприняла решение завершить карьеру. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

"Профессиональный спорт требует от тебя постоянно находиться в своей лучшей физической форме, но все знают, что у меня часто случаются травмы. А я готова играть только тогда, когда в состоянии соответствовать собственным высоким стандартам. Увы, это больше не так. Поэтому пора двигаться дальше", - сказала теннисистка.

Иванович не выходила на корт с августа из-за травмы. Сербка завершила сезон только на 63-й строчке рейтинга WTA.

В 2008-м году Ана Иванович на 12 недель возглавила мировой рейтинг, сумев стать чемпионкой Ролан Гаррос. Всего за 12 лет карьеры теннисистка выиграла 15 титулов и заработала более 15 миллионов долларов призовых.

Напомним, лучшей теннисисткой Украины по итогам минувшего сезона является Элина Свитолина.