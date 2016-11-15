Экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо будет капитаном сборной Бразилии

Полузащитник выведет команду на матч против Перу.

Фернандиньо наденет капитанскую повязку foxsports.com

Экс-полузащитник "Шахтера" Фернандиньо будет капитаном сборной Бразилии в матче квалификации на чемпионат мира 2018 года против сборной Перу, который состоится 15 ноября.

Как сообщает Globo, новый главный тренер "пентакампеонов" Тите использует в национальной команде принцип ротации капитанов. Так же тренер поступал в "Коринтиансе", с которым выигрывал чемпионат Бразилии.

Ранее с капитанской повязкой сборную Бразилии на поле выводили Дани Алвес, Миранда, Филиппе Луис и Ренату Аугусто.

Отметим, что на счету Фернандиньо, который представляет "Манчестер Сити", 27 матчей и 2 гола в составе сборной Бразилии. Читайте также: Футболист "Шахтера" Тайсон дебютировал за сборную Бразилии

Напомним, в предыдущем отборочном матче Бразилия разгромила Аргентину со счетом 3:0 и продолжает возглавлять южноамериканский отбор на ЧМ-2018.