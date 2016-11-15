Экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо будет капитаном сборной Бразилии

Полузащитник выведет команду на матч против Перу.
Как сообщает Globo, новый главный тренер "пентакампеонов" Тите использует в национальной команде принцип ротации капитанов. Так же тренер поступал в "Коринтиансе", с которым выигрывал чемпионат Бразилии.
Ранее с капитанской повязкой сборную Бразилии на поле выводили Дани Алвес, Миранда, Филиппе Луис и Ренату Аугусто.
Отметим, что на счету Фернандиньо, который представляет "Манчестер Сити", 27 матчей и 2 гола в составе сборной Бразилии.
Напомним, в предыдущем отборочном матче Бразилия разгромила Аргентину со счетом 3:0 и продолжает возглавлять южноамериканский отбор на ЧМ-2018.Globo