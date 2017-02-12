Экс-игрок "Днепра" Политыло продолжит карьеру в Казахстане

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Полузащитник подписал контракт с "Окжетпесом".

Политыло будет играть за "Окжетпес" vk.com

Бывший полузащитник "Днепра"продолжит карьеру в составе "Окжетпеса". Подписание контракта с украинцем подтвердил официальный сайт казахстанского клуба.

Перед этим Политыло был на просмотре в немецком "Гройтер Фюрте". Однако, по всей видимости, ему не удалось произвести хорошего впечатления на тренерский штаб немецкого клуба.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел в составе "Днепра" 14 матчей и отметился одной результативной передачей, а во время зимней паузы полузащитник покинул команду в статусе свободного агента.

Отметим, что в казахстанском "Окжетпесе" выступает еще один украинец Александр Чижов, известный по выступлениям в составе "Ворсклы", "Шахтера" и "Ильичевца".

Напомним, ранее "Днепр" покинул целый ряд футболистов.