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Экс-игрок "Днепра" Политыло продолжит карьеру в Казахстане

12 февраля в 12:15

Полузащитник подписал контракт с "Окжетпесом".

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Политыло будет играть за "Окжетпес"
vk.com
Бывший полузащитник "Днепра" Сергей Политыло продолжит карьеру в составе "Окжетпеса". Подписание контракта с украинцем подтвердил официальный сайт казахстанского клуба.

Перед этим Политыло был на просмотре в немецком "Гройтер Фюрте". Однако, по всей видимости, ему не удалось произвести хорошего впечатления на тренерский штаб немецкого клуба.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел в составе "Днепра" 14 матчей и отметился одной результативной передачей, а во время зимней паузы полузащитник покинул команду в статусе свободного агента.

Отметим, что в казахстанском "Окжетпесе" выступает еще один украинец Александр Чижов, известный по выступлениям в составе "Ворсклы", "Шахтера" и "Ильичевца".

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Напомним, ранее "Днепр" покинул целый ряд футболистов.

ФК "Окжетпес"
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Тэги Днепр Окжетпес Политыло футбол Премьер-лига Казахстан
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