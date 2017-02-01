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Экс-игрок "Днепра" опроверг слухи о желании купить клуб у Коломойского

1 февраля в 11:18

Эдуард Сон не намерен становиться собственником днепровского клуба.

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Эдуард Сон не намерен покупать "Днепр"
Футбол 1
Бывший футболист "Днепра" Эдуард Сон не намерен становиться владельцем "Днепра".

"Стать владельцем "Днепра" вместо Коломойского? Нет, это неправда. Видимо, кто-то решил пошутить", - цитирует Сона "Футбол 24".

Ранее сообщалось, что Сон, который живет во Франции и владеет текстильным бизнесом, готов финансировать днепровцев, но отдавать старые долги клуба не намерен.

52-летний Эдуард Сон выступал за "Днепр" с 1988 по 1991 год и провел за клуб 135 матчей, в которых забил 44 гола.

После 18-и туров украинской Премьер-лиги подопечные Дмитрия Михайленко идут на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных пунктов.

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Напомним, ранее сообщалось, что "Днепр" может быть исключен из украинской Премьер-лиги из-за долгов.

По материалам: Футбол 24
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Тэги Днепр Сон Коломойский футбол
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