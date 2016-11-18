Экс-игрок "Динамо" Еременко дисквалифицирован за употребление кокаина

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Игрок сборной Финляндии не сможет выходить на поле на протяжении двух лет.

Еременко пропустит два года eurosport.ru

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Роман Еременко дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА

Причиной дисквалификации стал проваленный допинг-тест. В организме футболиста были обнаружены следы кокаина, который является наркотиком и запрещен Всемирным антидопинговым агентством.

29-летний полузащитник ЦСКА сдал положительный допинг-тест после матча группового этапа Лиги чемпионов против "Байера" (2:2), который прошел 14 сентября. 7 октября УЕФА отстранил Еременко на один месяц, после чего продлил дисквалификацию до окончательного вердикта по этому делу. Дело Еременко было заслушано 10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в присутствии самого футболиста.

Срок дисквалификации Еременко истечет 6 октября 2018 года. Футболист не сможет участвовать ни в одном турнире. Также отмечается, что Еременко может оспорить решение УЕФА в течение трех дней после получения письменного подтверждения. Читайте также: Результаты двух украинских призеров Олимпиады-2008 аннулированы из-за допинга

Напомним, Еременко не смог помочь сборной Финляндии в матче против Украины, который завершился победой "желто-синих" со счетом 1:0.