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Экс-игрок "Динамо" Еременко дисквалифицирован за употребление кокаина

18 ноября в 13:47

Игрок сборной Финляндии не сможет выходить на поле на протяжении двух лет.

Роман Еременко
Еременко пропустит два года
eurosport.ru
Экс-полузащитник киевского "Динамо" Роман Еременко дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Причиной дисквалификации стал проваленный допинг-тест. В организме футболиста были обнаружены следы кокаина, который является наркотиком и запрещен Всемирным антидопинговым агентством.

29-летний полузащитник ЦСКА сдал положительный допинг-тест после матча группового этапа Лиги чемпионов против "Байера" (2:2), который прошел 14 сентября. 7 октября УЕФА отстранил Еременко на один месяц, после чего продлил дисквалификацию до окончательного вердикта по этому делу. Дело Еременко было заслушано 10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в присутствии самого футболиста.

Срок дисквалификации Еременко истечет 6 октября 2018 года. Футболист не сможет участвовать ни в одном турнире. Также отмечается, что Еременко может оспорить решение УЕФА в течение трех дней после получения письменного подтверждения.

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Напомним, Еременко не смог помочь сборной Финляндии в матче против Украины, который завершился победой "желто-синих" со счетом 1:0.

По материалам: uefa.com
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Тэги Еременко ЦСКА УЕФА допинг
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