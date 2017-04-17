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Единый телевизионный пул будет положительным шагом для украинского футбола - Григорий Суркис

17 апреля в 10:48

Вице-президент УЕФА поддержал идею объединения прав на показ всех матчей чемпионата Украины.

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Суркис-старший поддержал идею создания единого пула
XSport.ua
Вице-президент УЕФА Григорий Суркис поддержал идею создания единого телевизионного пула в Украине.

"Централизованные права дают многое для того, чтобы росла привлекательность украинского футбола, создавались рекламные контракты, увеличивалась зрелищность. Телевизионная картинка, в конце концов, была бы интересной для украинского зрителя.

Единый пул важен для показа на международной арене и это, безусловно, будет положительным шагом для украинского футбола", - сказал Григорий Суркис в эфире программы "Великий футбол".

Стоит отметить, что против создания единого пула выступил президент "Динамо" Игорь Суркис, который не хочет передавать права на трансляцию матчей команды телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2", мотивируя это предвзятым отношением комментаторов и экспертов. В настоящее время поединки "Динамо" транслирует "2+2".

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Напомним, ранее стало известно, что до 1 июля состоятся внеочередные выборы президента Федерации футбола Украины.

По материалам: Футбол 1
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Тэги футбол ФФУ Суркис Динамо
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