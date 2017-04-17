Единый телевизионный пул будет положительным шагом для украинского футбола - Григорий Суркис

Вице-президент УЕФА поддержал идею объединения прав на показ всех матчей чемпионата Украины.

Суркис-старший поддержал идею создания единого пула XSport.ua

Вице-президентГригорий Суркис поддержал идею создания единого телевизионного пула в Украине.

"Централизованные права дают многое для того, чтобы росла привлекательность украинского футбола, создавались рекламные контракты, увеличивалась зрелищность. Телевизионная картинка, в конце концов, была бы интересной для украинского зрителя.

Единый пул важен для показа на международной арене и это, безусловно, будет положительным шагом для украинского футбола", - сказал Григорий Суркис в эфире программы "Великий футбол".

Стоит отметить, что против создания единого пула выступил президент "Динамо" Игорь Суркис, который не хочет передавать права на трансляцию матчей команды телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2", мотивируя это предвзятым отношением комментаторов и экспертов. В настоящее время поединки "Динамо" транслирует "2+2".

Напомним, ранее стало известно, что до 1 июля состоятся внеочередные выборы президента Федерации футбола Украины.