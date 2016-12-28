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Джозеф Паркер готов вызвать на бой победителя дуэли Кличко – Джошуа

28 декабря в 13:31

Новозеландец может посетить поединок украинца и британца.

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Паркер является чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе
BoxingScene
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер может посетить бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа. Об этом заявил глава промоутерской компании Duco Events Дэвид Хиггинс.

"Джозеф может прийти на бой Кличко против Джошуа, чтобы вызвать победителя на мегабой на "Уэмбли" летом этого года с целью объединить пояса. Это то, чего мы хотим – объединить пояса. И мы будем пытаться это делать", - заявил Хиггинс.

29 октября Кличко должен был провести второй бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными.

Украинский ветеран должен был вернуться на ринг 10 декабря именно против Джошуа, но получил травму, в результате чего планы Кличко-младшего изменились.

Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретятся на ринге 29 апреля 2017 года в Лондоне на арене "Уэмбли". На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, который принадлежит британцу, а также пояс WBA Super.

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Ранее сообщалось, что победитель этого боя будет обязан провести защиту против кубинца Луиса Ортиса.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Кличко Паркер бокс
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