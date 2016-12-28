Джозеф Паркер готов вызвать на бой победителя дуэли Кличко – Джошуа

Новозеландец может посетить поединок украинца и британца.

Паркер является чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе BoxingScene

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер может посетить бойи Энтони Джошуа. Об этом заявил глава промоутерской компании Duco Events Дэвид Хиггинс.

"Джозеф может прийти на бой Кличко против Джошуа, чтобы вызвать победителя на мегабой на "Уэмбли" летом этого года с целью объединить пояса. Это то, чего мы хотим – объединить пояса. И мы будем пытаться это делать", - заявил Хиггинс.

29 октября Кличко должен был провести второй бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными.

Украинский ветеран должен был вернуться на ринг 10 декабря именно против Джошуа, но получил травму, в результате чего планы Кличко-младшего изменились.

Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретятся на ринге 29 апреля 2017 года в Лондоне на арене "Уэмбли". На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, который принадлежит британцу, а также пояс WBA Super.

Ранее сообщалось, что победитель этого боя будет обязан провести защиту против кубинца Луиса Ортиса.