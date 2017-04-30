Джошуа побеждал в судейских записках перед окончанием боя с Кличко

Британец мог остаться чемпионом и без технического нокаута.
По информации The Sun, в судейских записках Джошуа побеждал по ходу поединка и без технического нокаута.
К одиннадцатому раунду британскому чемпиону мира предпочтение по количеству точных ударов отдали двое судей - 96:93 и 95:93. Только третий судья видел победителем Владимира Кличко - 95:93.
Стоит отметить, что на кону боя стояли пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super.
Энтони Джошуа - Владимир Кличко: ключевые моменты, обзор боя.The Sun