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Джошуа победил Кличко техническим нокаутом

30 апреля в 01:09

Украинец проиграл второй бой подряд.

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Кличко проиграл второй бой подряд
twitter.com
Британец Энтони Джошуа нокаутировал украинского боксера Владимира Кличко в одиннадцатом раунде.

Бокс прошел в равной борьбе. В середине боя спортсмены обменялись нокдаунами, а в дальнейшем Кличко контролировал ход поединка, и складывалось ощущение, что по очкам лидирует украинец. В 11 раунде Джошуа пошел в ва-банк, дважды уложив Кличко на паркет ринга, после чего рефери принял решение остановить бой.

Напомним, что на кону поединка стояли пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super.

До сегодняшнего боя Кличко выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.

Решающий раунд

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Ранее три украинских боксера одержали свои победы в рамках вечера бокса в Америке.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кличко бокс Джошуа
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