Джошуа готов провести второй бой с Кличко

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Британец не откажется повторно выйти на ринг против украинца.

Джошуа похвалил Кличко за характер facebook.com/KlitschkoOfficial

Вчера, 29 апреля, в Лондоне состоялся поединок, в котором британец Энтони Джошуаукраинского боксера Владимира Кличко в одиннадцатом раунде. На кону боя стояли пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super.

После боя Джошуа заявил, что предоставит Владимиру второй шанс, если украинский боксер этого захочет.

"Я ждал такого соперника, как Владимир. Знал, что я выйду на бой против нового Кличко. Он хотел показать, что остается на вершине, но я хотел того же. После одного из раундов я сказал ему, что собираюсь надрать ему задницу. Это обычные разговоры о конкуренции. Это был 12-раундовый бой, и значит, вы должны строить свою тактику соответствующим образом. Я принял решение идти вперед в чемпионских раундах. Возвращение в борьбу и победа в этих раундах - вот что самое главное", - цитирует Джошуа "Братство Кличко" со ссылкой на The Sun.

"Когда тебя сбивают с ног восемь раз, а на девятый ты встаешь - это настоящая жизнь. Я бы не отказался от повторения этого поединка, если Владимир захочет".

Энтони Джошуа - Владимир Кличко: ключевые моменты, обзор боя.