Джошуа готов провести второй бой с Кличко

Британец не откажется повторно выйти на ринг против украинца.
После боя Джошуа заявил, что предоставит Владимиру второй шанс, если украинский боксер этого захочет.
"Я ждал такого соперника, как Владимир. Знал, что я выйду на бой против нового Кличко. Он хотел показать, что остается на вершине, но я хотел того же. После одного из раундов я сказал ему, что собираюсь надрать ему задницу. Это обычные разговоры о конкуренции. Это был 12-раундовый бой, и значит, вы должны строить свою тактику соответствующим образом. Я принял решение идти вперед в чемпионских раундах. Возвращение в борьбу и победа в этих раундах - вот что самое главное", - цитирует Джошуа "Братство Кличко" со ссылкой на The Sun.
"Когда тебя сбивают с ног восемь раз, а на девятый ты встаешь - это настоящая жизнь. Я бы не отказался от повторения этого поединка, если Владимир захочет".
Энтони Джошуа - Владимир Кличко: ключевые моменты, обзор боя.