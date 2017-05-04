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Джошуа готов отказаться от чемпионского пояса ради второго боя с Кличко

4 мая в 17:53

Британец не намерен жертвовать громкими боями ради титулов.

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Приоритетом Джошуа является реванш с Кличко
facebook.com/KlitschkoOfficial
Британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) готов отказаться от пояса чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, чтобы не потерять возможность провести второй поединок против украинца Владимира Кличко (64-5, 53 КО).

Обязательным претендентом на титул IBF является Кубрат Пулев, однако проведения защиты пояса для Джошуа не является приоритетом, учитывая возможный реванш с Кличко-младшим. Об этом заявил промоутер чемпиона Эдди Хирн.

"Переговоры с IBF и промоутером Пулева продолжаются. К выходным мы должны уже иметь какую-то ясность, но пока все очень сложно. Мы не хотим терять пояс, но если будем должны его обязательно защищать, то без проблем откажемся от титула.

Мы не допустим, чтобы политика бокса мешала продвижению Энтони. В идеале, мы хотим владеть всеми титулами, но из-за таких ситуаций возникают сложности", - цитирует Хирна The Sun.

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал украинского боксера Владимира Кличко в одиннадцатом раунде. Сразу после боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир пока не делал заявлений по этому поводу.

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Ранее сообщалось, что реванш Джошуа и Кличко может пройти в Китае.

По материалам: The Sun
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Тэги бокс Кличко бой Джошуа
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