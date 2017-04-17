Джошуа будет стремиться нокаутировать Кличко

Британец не видит у себя слабых мест, которыми может воспользоваться украинец.

Джошуа уверен, что молодость победит опыт

Обладатель пояса по версии IBF(18-0, 18 КО) не сомневается, что одержит досрочную победу над экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко (64-4, 54 КО).

"Это мое время. Не думаю, что Кличко сможет найти у меня слабые места. Впереди много работы, но я иду за нокаутом - это моя цель. Я не проигрывал в профи, поэтому мне нечего сказать о поражениях. Кличко обладает более мощным ударом, чем я, понимаю это, но бокс не ограничивается этим показателем. Я всегда стараюсь действовать предельно просто. Моя работа - заставить своего оппонента почувствовать себя новичком", - сказал Джошуа в эфире Sky Sports.

"Слышал много о возрасте, но бокс - спорт молодых парней. У Владимира есть опыт, который поможет в первых раундах, но потом мои адреналин и скорость станут для него проблемой".

Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super.

Ранее сообщалось, что Джошуа заработает за бой с Кличко 12 миллионов евро.