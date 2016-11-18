Джокович и Раонич стали первыми полуфиналистами Итогового турнира ATP

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Определились победители группы Ивана Лендла.

Раонич обыграл Тима atpworldtour.com

Новак Джокович и Милош Раонич стали первыми полуфиналистами Итогового турнира ATP , заняв первые два места в группе Ивана Лендла.

Джокович оформил путевку в полуфинал еще после второго тура, а в поединке третьего тура обыграл Давида Гоффена, который заменил снявшегося с турнира Гаэля Монфиса. Для победы Джоковичу понадобилось два сета - 6:1, 6:2.

Отметим, что серб стал пятым теннисистом в истории, который одержал как минимум 30 побед на Итоговом турнире. Лидером по этому показателю является Роджер Федерер (52 победы).

В борьбе за вторую путевку в полуфинал Милош Раонич выиграл у Доминика Тима со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Читайте также: Вавринка обыграл Джоковича в финале US Open

Еще два полуфиналиста определятся по итогам матчей другой группы. Сегодня, 18 ноября, первая ракетка мира Энди Маррей сыграет со Стэном Вавринкой, а Кеи Нисикори встретится с Марином Чиличем.