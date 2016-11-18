Джокович и Раонич стали первыми полуфиналистами Итогового турнира ATP

Определились победители группы Ивана Лендла.
Джокович оформил путевку в полуфинал еще после второго тура, а в поединке третьего тура обыграл Давида Гоффена, который заменил снявшегося с турнира Гаэля Монфиса. Для победы Джоковичу понадобилось два сета - 6:1, 6:2.
Отметим, что серб стал пятым теннисистом в истории, который одержал как минимум 30 побед на Итоговом турнире. Лидером по этому показателю является Роджер Федерер (52 победы).
В борьбе за вторую путевку в полуфинал Милош Раонич выиграл у Доминика Тима со счетом 7:6 (7:5), 6:3.
Еще два полуфиналиста определятся по итогам матчей другой группы. Сегодня, 18 ноября, первая ракетка мира Энди Маррей сыграет со Стэном Вавринкой, а Кеи Нисикори встретится с Марином Чиличем.ZN.UA