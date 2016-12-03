Джима остановилась в шаге от топ-20 спринтерской гонки в Эстерсунде

Победу праздновала француженка Мари Дорен Абэр.
Второй гонку завершила финка Кайсе Макарайнен, получив один круг штрафа, а тройку замкнула чешка Габриэла Коукалова.
Украинские биатлонистки провели гонку неудачно. Юлия Джима допустила две ошибки, которые не позволили ей финишировать в топ-10 и отбросили ее на 21-е место, которое стало лучшим результатом сборной. Из украинок чисто отстрелялась только Ирина Варвинец, но плохая работа ног не позволила биатлонистке опередить даже Джиму.
Результаты гонки:
1. Мари Дорен Абэр (Франция) 20:09.7
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) +11.4
3. Габриэла Коукалова (Чехия) +19.9
4. Лаура Дальмайер (Германия) +25.7
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +40.9
6. Ванесса Хинц (Германия) +43.2
…
21. Юлия Джима +1:19.5
23. Ирина Варвинец +1:24.0
29. Елена Пидгрушная +1:31.1
39. Яна Бондарь +1:56.7
61. Юлия Журавок +2:38.6
77. Анастасия Меркушина +3:07.7
Напомним, 30 ноября в смешанной эстафете (микст) украинские биатлонисты в лице Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняли десятое место, а в супермиксте Ирина Варвинец и Александр Жирный закончили гонку на 9-й строчке.ZN.UA