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Джима остановилась в шаге от топ-20 спринтерской гонки в Эстерсунде

3 декабря в 15:01

Победу праздновала француженка Мари Дорен Абэр.

Джима
Джима показала лучший результат из украинок
biathlon.com.ua
В шведском Эстерсунде состоялась женская спринтерская гонка нового сезона Кубка мира по биатлону. Лучшей стала француженка Абэр, которая сумела закрыть все мишени и не оставить шансов соперницам. Это вторая победа в карьере биатлонистки на Кубке мира.

Второй гонку завершила финка Кайсе Макарайнен, получив один круг штрафа, а тройку замкнула чешка Габриэла Коукалова.

Украинские биатлонистки провели гонку неудачно. Юлия Джима допустила две ошибки, которые не позволили ей финишировать в топ-10 и отбросили ее на 21-е место, которое стало лучшим результатом сборной. Из украинок чисто отстрелялась только Ирина Варвинец, но плохая работа ног не позволила биатлонистке опередить даже Джиму.

Результаты гонки:

1. Мари Дорен Абэр (Франция) 20:09.7
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) +11.4
3. Габриэла Коукалова (Чехия) +19.9
4. Лаура Дальмайер (Германия) +25.7
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +40.9
6. Ванесса Хинц (Германия) +43.2

21. Юлия Джима +1:19.5
23. Ирина Варвинец +1:24.0
29. Елена Пидгрушная +1:31.1
39. Яна Бондарь +1:56.7
61. Юлия Журавок +2:38.6
77. Анастасия Меркушина +3:07.7

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Напомним, 30 ноября в смешанной эстафете (микст) украинские биатлонисты в лице Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняли десятое место, а в супермиксте Ирина Варвинец и Александр Жирный закончили гонку на 9-й строчке.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Джима биатлон Эстерсунд Абэр
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