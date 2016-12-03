Джима остановилась в шаге от топ-20 спринтерской гонки в Эстерсунде

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Победу праздновала француженка Мари Дорен Абэр.

Джима показала лучший результат из украинок biathlon.com.ua

В шведском Эстерсунде состоялась женская спринтерская гонка нового сезона. Лучшей стала француженка Абэр, которая сумела закрыть все мишени и не оставить шансов соперницам. Это вторая победа в карьере биатлонистки на Кубке мира.

Второй гонку завершила финка Кайсе Макарайнен, получив один круг штрафа, а тройку замкнула чешка Габриэла Коукалова.

Украинские биатлонистки провели гонку неудачно. Юлия Джима допустила две ошибки, которые не позволили ей финишировать в топ-10 и отбросили ее на 21-е место, которое стало лучшим результатом сборной. Из украинок чисто отстрелялась только Ирина Варвинец, но плохая работа ног не позволила биатлонистке опередить даже Джиму.

Результаты гонки:

1. Мари Дорен Абэр (Франция) 20:09.7

2. Кайса Макарайнен (Финляндия) +11.4

3. Габриэла Коукалова (Чехия) +19.9

4. Лаура Дальмайер (Германия) +25.7

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +40.9

6. Ванесса Хинц (Германия) +43.2

…

21. Юлия Джима +1:19.5

23. Ирина Варвинец +1:24.0

29. Елена Пидгрушная +1:31.1

39. Яна Бондарь +1:56.7

61. Юлия Журавок +2:38.6

77. Анастасия Меркушина +3:07.7

Напомним, 30 ноября в смешанной эстафете (микст) украинские биатлонисты в лице Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняли десятое место, а в супермиксте Ирина Варвинец и Александр Жирный закончили гонку на 9-й строчке.