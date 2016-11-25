"Дженералз" продолжат существование в формате молодежного состава

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У киевского хоккейного клуба серьезные финансовые проблемы.

У "Дженералз" нет денег на полноценное существование XSport.ua

Состоялось собрание руководствас тренерским штабом, на котором было принято решение о переформатировании состава команды из-за финансовых проблем. Об этом сообщил официальный сайт столичного хоккейного клуба.

"На собрании руководства с тренерским штабом клуба было принято решение о переформатирования состава команды. Свои выступления в чемпионате Украинской хоккейной лиги "Дженералз" продолжит в новом формате молодежной команды. Данное решение продиктовано приостановлением деятельности предприятия - основного спонсора клуба, а также сложной экономической ситуацией в целом. Мы благодарим всех игроков, которые выступали за наш клуб и желаем им успехов в их дальнейшей карьере.

Руководство клуба приносит свои извинения и болельщикам команды, но в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств мы вынуждены пойти на кардинальные и непопулярные меры", - гласит заявление "Дженералз".

Таким образом, киевская команда продолжит выступать в УХЛ, но только с молодыми игроками в составе. "Дженералз" накануне покинули форвард Алексей Басков и вратарь Олег Петров.

После 18-ти матчей "Дженералз" занимают в турнирной таблице Украинской хоккейной лиги четвертое место, одержав 7 побед.