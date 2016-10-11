Топ Новости
<
>

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Федотенко завершил карьеру

11 октября в 23:01

37-летний украинский хоккеист объявил о своем уходе.

руслан федотенко
Федотенко дважды выигрывал Кубок Стэнли
Знаменитый украинский хоккеист Руслан Федотенко объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает официальный сайт NHLPA (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги).

37-летний Федотенко, который является воспитанником киевского "Сокола", за свою карьеру провел в НХЛ 12 сезонов. За это время он дважды стал обладателем Кубка Стэнли - в 2004-м с "Тампа-Бэй", а в 2009-м - с "Питтсбургом". В том числе на счету Федотенко победная шайба в решающем седьмом матче финальной серии 2004 года.

Также в сильнейшей хоккейной лиге планеты украинец защищал цвета "Филадельфии", "Нью-Йорк Рэйнджерс" и "Нью-Йорк Айлендерс".

В сезонах 2012/2013 и 2013/2014 Федотенко выступал в КХЛ за "Донбасс", а последние два сезона провел в АХЛ (Американской хоккейной лиге), где играл за "Айову Уайлд" - фарм-клуб "Миннесоты".

Читайте также: Клуб НХЛ отказался от Федотенко

В составе сборной Украины Федотенко в 2002 году выступал на Олимпиаде, где записал на свой счет одну шайбу. 

По материалам: nhlpa.com
Читайте также
Тэги Федотенко хоккей НХЛ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.83
EUR 28.82
Последние новости