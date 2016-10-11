Двукратный обладатель Кубка Стэнли Федотенко завершил карьеру

37-летний украинский хоккеист объявил о своем уходе.

Федотенко дважды выигрывал Кубок Стэнли

Об этом сообщает официальный сайт NHLPA (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги).

Знаменитый украинский хоккеист Руслан Федотенко объявил о завершении карьеры.

37-летний Федотенко, который является воспитанником киевского "Сокола", за свою карьеру провел в НХЛ 12 сезонов. За это время он дважды стал обладателем Кубка Стэнли - в 2004-м с "Тампа-Бэй", а в 2009-м - с "Питтсбургом". В том числе на счету Федотенко победная шайба в решающем седьмом матче финальной серии 2004 года.

Также в сильнейшей хоккейной лиге планеты украинец защищал цвета "Филадельфии", "Нью-Йорк Рэйнджерс" и "Нью-Йорк Айлендерс".



В сезонах 2012/2013 и 2013/2014 Федотенко выступал в КХЛ за "Донбасс", а последние два сезона провел в АХЛ (Американской хоккейной лиге), где играл за "Айову Уайлд" - фарм-клуб "Миннесоты". Читайте также: Клуб НХЛ отказался от Федотенко

В составе сборной Украины Федотенко в 2002 году выступал на Олимпиаде, где записал на свой счет одну шайбу.