Двое российских биатлонистов отстранены от соревнований из-за допинга - IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение по допинг-скандалу с участием российских биатлонистов.
Также Исполком Международного союза биатлонистов принял решение о переносе из России этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени, а также переносе места проведения юниорского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове.
Напомним, президент IBU Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что организация получила список из 31 российского спортсмена, которые подозреваются в применении допинга в период с 2011 по 2015 года.
Кроме того, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) уже приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из России.championat.com