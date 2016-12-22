Двое российских биатлонистов отстранены от соревнований из-за допинга - IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение по допинг-скандалу с участием российских биатлонистов.

Имена отстранненных спортсменов не называются Global Look Press

IBU наложил временное отстранение на двух, чьи фамилии упоминаются в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Еще 29 биатлонистов из доклада продолжат выступать, по ним IBU будет проводить дальнейшее расследование.

Также Исполком Международного союза биатлонистов принял решение о переносе из России этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени, а также переносе места проведения юниорского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове.

Напомним, президент IBU Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что организация получила список из 31 российского спортсмена, которые подозреваются в применении допинга в период с 2011 по 2015 года.

Кроме того, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) уже приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из России.