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Двое российских биатлонистов отстранены от соревнований из-за допинга - IBU

22 декабря в 20:10

Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение по допинг-скандалу с участием российских биатлонистов.

Допинг, ученые, спорт
Имена отстранненных спортсменов не называются
Global Look Press
IBU наложил временное отстранение на двух российских биатлонистов, чьи фамилии упоминаются в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Еще 29 биатлонистов из доклада продолжат выступать, по ним IBU будет проводить дальнейшее расследование.

Также Исполком Международного союза биатлонистов принял решение о переносе из России этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени, а также переносе места проведения юниорского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове. 

Напомним, президент IBU Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что организация получила список из 31 российского спортсмена, которые подозреваются в применении допинга в период с 2011 по 2015 года.

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Кроме того, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) уже приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из России.

По материалам: championat.com
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Тэги биатлон Россия допинг
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