Два игрока из российской КХЛ отказались выступать за сборную Украины на чемпионате мира

Падакин и Гайдученко не сыграют за сборную Украины.

Падакин выступает за ХК "Сочи" XSport.ua

Голкипер "Медвешчака" Сергей Гайдученко и нападающий ХК "Сочи" Павел Падакин, которые прошлый сезон отыграли в КХЛ, отказались выступать за сборную Украины на домашнем

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Александр Савицкий. По его словам, оба игрока имели предложения от тренерского штаба сборной принять участие в мировом первенстве в Киеве, но решили отказаться, руководствуясь, в первую очередь, финансовыми причинами и нежеланием приобретать статус легионера. Игроки решили не рисковать здоровьем после длинного сезона в КХЛ.

Отметим, что от участия в чемпионате мира также отказался еще один украинский представитель в КХЛ – форвард "Кунлунь Ред Стар" Алексей Поникаровский.

Напомним, что домашний для сборной Украины чемпионат мира пройдет с 22 по 28 апреля в киевском "Дворце спорта".

Первый матч украинские хоккеисты проведут 22 апреля против Венгрии. Также подопечные Савицкого сыграют против Польши (23.04), Австрии (25.04), Казахстана (26.04) и Южной Кореи (28.04).

Ранее хоккейная сборная Украины провела открытую тренировку перед стартом на чемпионате мира.