Украинские фанаты подверглись двум нападениям на улицах города.

Фанаты "Динамо" поддержат команду в Неаполе vk.com/wbc_kyiv

Два болельщика "Динамо" получили ножевые ранения в Неаполе перед матчем киевского клуба против местного "Наполи" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает "Динамомания" со ссылкой на Il Mattino, в Неаполе произошло два инцидента. Сперва на улице Корсо Умберто на мужчину с шарфом киевского клуба без всякой причины напала группа агрессивно настроенных итальянцев, в результате чего фаната "Динамо" пырнули ножом в живот и ногу. Пострадавший был отправлен в больницу без угроз для жизни.

Второй инцидент произошел возле одного из университетов. Нападавшие также пустили в ход нож. К счастью, ранения болельщика оказались несерьезными. Читайте также: Украинские и португальские фанаты подрались перед матчем "Бенфика" - "Динамо"

Напомним, матч "Наполи" - "Динамо" состоится сегодня, 23 ноября. Букмекеры считают киевлян аутсайдерами этого поединка.