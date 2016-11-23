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Два болельщика "Динамо" получили ножевые ранения в Неаполе

23 ноября в 16:35

Украинские фанаты подверглись двум нападениям на улицах города.

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Фанаты "Динамо" поддержат команду в Неаполе
vk.com/wbc_kyiv
Два болельщика "Динамо" получили ножевые ранения в Неаполе перед матчем киевского клуба против местного "Наполи" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает "Динамомания" со ссылкой на Il Mattino, в Неаполе произошло два инцидента. Сперва на улице Корсо Умберто на мужчину с шарфом киевского клуба без всякой причины напала группа агрессивно настроенных итальянцев, в результате чего фаната "Динамо" пырнули ножом в живот и ногу. Пострадавший был отправлен в больницу без угроз для жизни.

Второй инцидент произошел возле одного из университетов. Нападавшие также пустили в ход нож. К счастью, ранения болельщика оказались несерьезными.

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Напомним, матч "Наполи" - "Динамо" состоится сегодня, 23 ноября. Букмекеры считают киевлян аутсайдерами этого поединка.

По материалам: Динамомания
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Тэги Динамо Наполи фанаты
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