Два болельщика "Динамо" получили ножевые ранения в Неаполе

Украинские фанаты подверглись двум нападениям на улицах города.
Как сообщает "Динамомания" со ссылкой на Il Mattino, в Неаполе произошло два инцидента. Сперва на улице Корсо Умберто на мужчину с шарфом киевского клуба без всякой причины напала группа агрессивно настроенных итальянцев, в результате чего фаната "Динамо" пырнули ножом в живот и ногу. Пострадавший был отправлен в больницу без угроз для жизни.
Второй инцидент произошел возле одного из университетов. Нападавшие также пустили в ход нож. К счастью, ранения болельщика оказались несерьезными.
Напомним, матч "Наполи" - "Динамо" состоится сегодня, 23 ноября. Букмекеры считают киевлян аутсайдерами этого поединка.Динамомания