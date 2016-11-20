"Донбасс" завершил Континентальный кубок победой

Украинская команда не смогла пройти в следующую стадию еврокубка.
В напряженном первом периоде встречи зрители не увидели голов, а уже после перерыва "Донбасс" вышел вперед - после паса Дениса Кочеткова шайбу забросил Виктор Захаров. В последнем периоде подопечные Анатолия Степанищева отметились голами Егора Егорова и Олега Шафаренко, а британцы сумели ответить лишь одной шайбой.
"Ноттингем" - "Донбасс" - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Ранее "Донбасс" потерпел поражения от французского "Анже" и датского "Оденсе", поэтому в следующую стадию украинская команда выйти не смогла. Борьбу в Суперфинале продолжат "Ноттингем", а также победитель противостояния "Оденсе" и "Анже".ZN.UA