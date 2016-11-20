"Донбасс" завершил Континентальный кубок победой

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Украинская команда не смогла пройти в следующую стадию еврокубка.

"Донбасс" сумел добыть победу в матче престижа ХК "Донбасс"

Донецкий хоккейный клуб "Донбасс" завершил выступление в. В третьем матче полуфинальной стадии группы D украинцы обыграли британский "Ноттингем".

В напряженном первом периоде встречи зрители не увидели голов, а уже после перерыва "Донбасс" вышел вперед - после паса Дениса Кочеткова шайбу забросил Виктор Захаров. В последнем периоде подопечные Анатолия Степанищева отметились голами Егора Егорова и Олега Шафаренко, а британцы сумели ответить лишь одной шайбой.

"Ноттингем" - "Донбасс" - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Ранее "Донбасс" потерпел поражения от французского "Анже" и датского "Оденсе", поэтому в следующую стадию украинская команда выйти не смогла. Борьбу в Суперфинале продолжат "Ноттингем", а также победитель противостояния "Оденсе" и "Анже".