"Донбасс" выиграл у "Кривбасса" в центральном матче тура УХЛ

Донецкий клуб прервал шестиматчевую победную серию криворожан.
В первом периоде командам не удалось открыть счет, а воплотить свое преимущество в гол хозяева сумели в середине второй двадцатиминутки - контратаку "Донбасса" завершил Никифоров. Еще одну шайбу хозяева забили под конец матча.
"Донбасс" - "Кривбасс" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Никифоров (34:00), Шафаренко (57:50)
Таким образом, "Донбасс" одержал восьмую победу в сезоне и прервал шестиматчевую победную серию криворожан.
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