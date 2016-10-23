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"Донбасс" выиграл у "Кривбасса" в центральном матче тура УХЛ

23 октября в 16:54

Донецкий клуб прервал шестиматчевую победную серию криворожан.

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"Донбасс" забросил две шайбы
ХК "Донбасс"
В центральном матче 13-го тура Украинской хоккейной лиги действующий чемпион страны "Донбасс" в Дружковке принимал одного из лидеров нынешнего сезона "Кривбасс".

В первом периоде командам не удалось открыть счет, а воплотить свое преимущество в гол хозяева сумели в середине второй двадцатиминутки - контратаку "Донбасса" завершил Никифоров.  Еще одну шайбу хозяева забили под конец матча.

"Донбасс" - "Кривбасс" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Никифоров (34:00), Шафаренко (57:50)

Таким образом, "Донбасс" одержал восьмую победу в сезоне и прервал шестиматчевую победную серию криворожан.

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Лидерство в чемпионате Украины сохраняет ХК "Кременчук".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Донбасс хоккей Кривбасс УХЛ
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