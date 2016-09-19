"Донбасс" возглавил чемпионат Украины по хоккею после третьего тура

Донецкий клуб пока идет без поражений в новом сезоне.
Самую крупную победу одержал ХК "Кременчук", забросив восемь шайб в ворота "Белого Барса". В упорном противостоянии "Витязь" уступил "Дженералз", а "Донбасс" справился с "Кривбассом".
УХЛ. 3-й тур
17 сентября, суббота
"Витязь" - "Дженералз" - 3:4
18 сентября, воскресенье
"Донбасс" - "Кривбасс" - 3:1
"Белый Барс" - "Кременчуг" - 2:8
Турнирная таблица Украинской хоккейной лиги
Напомним, ранее стало известно, что харьковская "Юность" и киевский "Компаньон" отказались от участия в первом сезоне Украинской хоккейной лиги из-за финансовых проблем.