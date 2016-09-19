"Донбасс" возглавил чемпионат Украины по хоккею после третьего тура

Донецкий клуб пока идет без поражений в новом сезоне.

"Донбасс" добыл третью победу подряд ХК "Донбасс"

Состоялся третий тур, в котором было сыграно три матча. На данном этапе "Донбасс" остается единственной командой, которой удалось выиграть все поединки на старте сезона и возглавить турнирную таблицу.

Самую крупную победу одержал ХК "Кременчук", забросив восемь шайб в ворота "Белого Барса". В упорном противостоянии "Витязь" уступил "Дженералз", а "Донбасс" справился с "Кривбассом".

УХЛ. 3-й тур

17 сентября, суббота

"Витязь" - "Дженералз" - 3:4

18 сентября, воскресенье

"Донбасс" - "Кривбасс" - 3:1

"Белый Барс" - "Кременчуг" - 2:8

Турнирная таблица Украинской хоккейной лиги

Напомним, ранее стало известно, что харьковская "Юность" и киевский "Компаньон" отказались от участия в первом сезоне Украинской хоккейной лиги из-за финансовых проблем.