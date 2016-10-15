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"Донбасс" уступил "Дженералз" в чемпионате Украины по хоккею

15 октября в 20:50

Дончане снова оказались слабее киевлян.

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"Дженералз" снова удалось обыграть "Донбасс"
ХК "Донбасс"
Состоялся первый матч 11-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором встречались конкуренты в борьбе за лидерство - "Дженералз" и "Донбасс".

Соперники несколько раз обменивались шайбами, в результате чего на старте третьего периода счет стал 2:2. Однако победный гол таки организовали хоккеисты "Дженералз", когда гостей вывел вперед Безуглый. Стоит отметить, что все свои шайбы киевляне забрасывали в большинстве.

Таким образом, "Донбасс" потерпел первое домашнее поражение в сезоне, тогда как "Дженералз" удалось обыграть дончан уже во второй раз подряд в текущем чемпионате.

УХЛ. 11-й тур

"Донбасс" - "Дженералз" - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

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Напомним, еще два матча 11-го тура состоятся завтра, 16 октября. "Кривбасс" примет ХК "Кременчук", а харьковский "Витязь" - белоцерковский "Белый Барс".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Дженералз хоккей Донбасс УХЛ
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