"Донбасс" уступил "Дженералз" в чемпионате Украины по хоккею

Дончане снова оказались слабее киевлян.
Соперники несколько раз обменивались шайбами, в результате чего на старте третьего периода счет стал 2:2. Однако победный гол таки организовали хоккеисты "Дженералз", когда гостей вывел вперед Безуглый. Стоит отметить, что все свои шайбы киевляне забрасывали в большинстве.
Таким образом, "Донбасс" потерпел первое домашнее поражение в сезоне, тогда как "Дженералз" удалось обыграть дончан уже во второй раз подряд в текущем чемпионате.
УХЛ. 11-й тур
"Донбасс" - "Дженералз" - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Напомним, еще два матча 11-го тура состоятся завтра, 16 октября. "Кривбасс" примет ХК "Кременчук", а харьковский "Витязь" - белоцерковский "Белый Барс".ZN.UA