"Донбасс" разгромил "Дженералз" в чемпионате Украины по хоккею

Чемпионы Украины забросили 14 шайб в ворота киевской команды.
На выяснение "кто сильнее" и собственно решения исхода встречи гостям понадобилось чуть меньше четверти часа. В период с 5-й по 15-ю минуту Захаров, Благой, Шафаренко, Чердак и Лялька поочередно вписали свои фамилии в протокол.
"Донбасс" ни на минуту не сбавлял обороты до конца матча, забросив еще девять раз. По хет-трику оформили Безуглый и Лялька, дубль записал на свой счет Благой, а также по разу забили Алексюк, Ворона и Толстушко.
Украинская хоккейная лига. 28 тур.
"Дженералз" Киев – "Донбасс" Донецк – 0:14 (0:5, 0:4, 0:5).
Как результат, на новогодние праздники дончане уходят не только в ранге безоговорочного лидера чемпионата, но и с 13-матчевой победной серией.
Турнирная таблица
Напомним, в ноябре стартовал первый в истории чемпионат Украины по хоккею среди женщин.ХК "Донбасс"