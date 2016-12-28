"Донбасс" разгромил "Дженералз" в чемпионате Украины по хоккею

Чемпионы Украины забросили 14 шайб в ворота киевской команды.

Хоккеисты "Донбасса" забросили 14 шайб ХК "Донбасс"

В матче 28-го тура"Донбасс" на выезде разгромил киевский "Дженералз" со счетом 14:0.

На выяснение "кто сильнее" и собственно решения исхода встречи гостям понадобилось чуть меньше четверти часа. В период с 5-й по 15-ю минуту Захаров, Благой, Шафаренко, Чердак и Лялька поочередно вписали свои фамилии в протокол.

"Донбасс" ни на минуту не сбавлял обороты до конца матча, забросив еще девять раз. По хет-трику оформили Безуглый и Лялька, дубль записал на свой счет Благой, а также по разу забили Алексюк, Ворона и Толстушко.

Украинская хоккейная лига. 28 тур.

"Дженералз" Киев – "Донбасс" Донецк – 0:14 (0:5, 0:4, 0:5).

Как результат, на новогодние праздники дончане уходят не только в ранге безоговорочного лидера чемпионата, но и с 13-матчевой победной серией.

Турнирная таблица

ХК "Донбасс"

Напомним, в ноябре стартовал первый в истории чемпионат Украины по хоккею среди женщин.