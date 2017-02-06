Топ Новости
<
>

"Донбасс" отправил в отставку весь тренерский штаб

6 февраля в 11:29

Гранд украинского хоккея принял решение сменить главного тренера в связи с последними результатами.

Степанищев
Степанищев покинул свой пост
ХК "Донбасс"
Хоккейный клуб "Донбасс" принял решение отправить в отставку главного тренера Анатолия Степанищева и всех его помощников. Об этом сообщил официальный сайт донецкого клуба.

Исполняющим обязанности наставника назначен спортивный директор клуба Сергей Витер, который работает в системе ХК "Донбасс" с 2010 года.

Причиной такого решения стал ряд сенсационных поражений топ-клуба Украины. В конце января дончане со счетом 1:6 были разгромлены "Кременчуком", а в последнем поединке уступили "Кривбассу" - 2:3.

Читайте также: "Кременчук" разгромил "Донбасс" в матче чемпионата Украины по хоккею

В турнирной таблице Украинской хоккейной лиги "Донбасс" идет вторым, отставая от "Кременчука" на три очка.

По материалам: ХК "Донбасс"
Читайте также
Тэги Донбасс УХЛ хоккей
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.08
EUR 29.08
Последние новости