Долгополов вновь стал первой ракеткой Украины, Свитолина вернулась в топ-15

Украинские теннисисты обновили свои позиции в мировых классификациях.

Долгополов вновь стал лучшим среди украинцев XSport.ua

Представлены обновленные, в которых главное изменение коснулось мужской части украинского тенниса.

Александр Долгополов поднялся на две строчки и теперь является 57-й ракеткой мира, а вот Илья Марченко с 49-го места опустился на 62-е и потерял статус первой ракетки Украины. Ранее теннисист не сумел защитить свой титул в Монсе, с чем и связана потеря очков.

Еще один украинский теннисист Сергей Стаховский все так же находится вне первой сотни рейтинга - спортсмен стал 119-м.

В рейтинге WTA выше всех среди украинок продолжает находиться Элина Свитолина, которая поднялась на четыре строчки и стала 15-й ракеткой планеты. Леся Цуренко поднялась на две позиции и занимает 48-ю строчку. На одну ступень выше стала и Катерина Козлова (90), обновив свой личный рекорд.

Напомним, Марченко стал первой ракеткой Украины 12 сентября после успешного выступления на US Open.