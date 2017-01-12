Украинец обыграл Томаша Бердыха на выставочном турнире в Аделаиде.
63-я ракетка мира украинец Александр Долгополов одержал первую победу в сезоне, обыграв во втором матче выставочного турнира в Аделаиде 10-ю ракетку мира чеха Томаша Бердыха - 3:6, 6:3, 10:8.
Поединок продлился чуть более часа. За это время украинец сделал три брейк-поинта, на что чех ответил двумя. Напомним, ранее Долгополов уступил Сэму Куэрри в первом матче турнира.
Отметим, что украинская теннисистка Леся Цуренко стала полуфиналисткой турнира в австралийском Хобарте, обыграв Шелби Роджерс.
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