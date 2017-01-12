Топ Новости
<
>

Долгополов одержал первую победу в сезоне

12 января в 19:12

Украинец обыграл Томаша Бердыха на выставочном турнире в Аделаиде.

Долгополов
Долгополов прервал 9-матчевую серию из поражений
btu.org.ua
Сегодня, 12 января, в Аделаиде прошел заключительный день выставочного турнира World Tennis Challenge. Александр Долгополов, который выступал за Золотую команду, сумел прервать свою 9-матчевую серию из поражений.

63-я ракетка мира украинец Александр Долгополов одержал первую победу в сезоне, обыграв во втором матче выставочного турнира в Аделаиде 10-ю ракетку мира чеха Томаша Бердыха - 3:6, 6:3, 10:8.

Поединок продлился чуть более часа. За это время украинец сделал три брейк-поинта, на что чех ответил двумя. Напомним, ранее Долгополов уступил Сэму Куэрри в первом матче турнира.

Отметим, что украинская теннисистка Леся Цуренко стала полуфиналисткой турнира в австралийском Хобарте, обыграв Шелби Роджерс.

Читайте также: Долгополов проиграл Надалю в Брисбене

Ранее Элина Свитолина получила рекордный среди украинок посев на Australian Open.

По материалам: XSport.ua
Читайте также
Тэги Долгополов теннис
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.11
EUR 28.48
Последние новости