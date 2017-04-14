До 1 июля состоятся внеочередные выборы президента ФФУ

Действующий руководитель организации уже выдвинул свою кандидатуру.
"Выборы пройдут относительно правил нынешнего Устава ФФУ, до принятия нового Устава. С сегодняшнего дня уже можно выдвигать кандидатуры на выборы. Что касается меня, то я уже выдвинул свою кандидатуру. Будет ли много претендентов? Посмотрим", - сообщил нынешний глава ФФУ Андрей Павелко.
Стоит отметить, что Павелко был назначен на эту должность в марте 2015 года, а его предшественником был Анатолий Коньков.
Напомним, ранее сообщалось, что ФФУ откроет завод по изготовлению искусственных футбольных полей.ФФУ