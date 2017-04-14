До 1 июля состоятся внеочередные выборы президента ФФУ

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Действующий руководитель организации уже выдвинул свою кандидатуру.

Павелко будет идти на второй срок Sport Arena

Конгресс Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение до 1 июля провести внеочередные выборы президента.

"Выборы пройдут относительно правил нынешнего Устава ФФУ, до принятия нового Устава. С сегодняшнего дня уже можно выдвигать кандидатуры на выборы. Что касается меня, то я уже выдвинул свою кандидатуру. Будет ли много претендентов? Посмотрим", - сообщил нынешний глава ФФУ Андрей Павелко.

Стоит отметить, что Павелко был назначен на эту должность в марте 2015 года, а его предшественником был Анатолий Коньков.

Напомним, ранее сообщалось, что ФФУ откроет завод по изготовлению искусственных футбольных полей.