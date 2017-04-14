Топ Новости
<
>

До 1 июля состоятся внеочередные выборы президента ФФУ

14 апреля в 17:39

Действующий руководитель организации уже выдвинул свою кандидатуру.

Павелко
Павелко будет идти на второй срок
Sport Arena
Конгресс Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение до 1 июля провести внеочередные выборы президента.

"Выборы пройдут относительно правил нынешнего Устава ФФУ, до принятия нового Устава. С сегодняшнего дня уже можно выдвигать кандидатуры на выборы. Что касается меня, то я уже выдвинул свою кандидатуру. Будет ли много претендентов? Посмотрим", - сообщил нынешний глава ФФУ Андрей Павелко.

Стоит отметить, что Павелко был назначен на эту должность в марте 2015 года, а его предшественником был Анатолий Коньков.

Читайте также: Украинскому футболу нужны громкие расследования договорных матчей - Павелко

Напомним, ранее сообщалось, что ФФУ откроет завод по изготовлению искусственных футбольных полей.

По материалам: ФФУ
Читайте также
Тэги ФФУ Павелко футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.86
EUR 28.56
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...