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"Днепр" выиграл у "Химика" в матче лидеров украинской Суперлиги

11 ноября в 21:02

Действующий чемпион Украины потерпел первое поражение в сезоне.

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"Днепр" выиграл на выезде
ФБУ
"Днепр" нанес "Химику" первое поражение в чемпионате Украины по баскетболу. После восьми побед кряду южненцы проиграли на домашнем паркете.

"Днепр" одержал уверенную победу с отрывом в 13 очков и взял реванш за поражение в первом круге.

"Химик" - "Днепр" - 63:76 (17:20, 17:15, 18:25, 11:16)

"Химик": Смит (22), Антипов (13), Рябчук (7 + 6 подборов).

"Днепр": Загреба (18 + 10 подборов), Тимофеенко (17 + 7 подборов), Мишула (13)

Таким образом, после 10 матчей в активе у "Химика" 9 побед, у "Днепра" - 8. У "Будивельника" - 8 побед в 11 поединках.

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Напомним, ранее "Химик" потерпел поражение в баскетбольной Лиге чемпионов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Днепр Химик Суперлига баскетбол
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