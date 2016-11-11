"Днепр" выиграл у "Химика" в матче лидеров украинской Суперлиги

Действующий чемпион Украины потерпел первое поражение в сезоне.
"Днепр" одержал уверенную победу с отрывом в 13 очков и взял реванш за поражение в первом круге.
"Химик" - "Днепр" - 63:76 (17:20, 17:15, 18:25, 11:16)
"Химик": Смит (22), Антипов (13), Рябчук (7 + 6 подборов).
"Днепр": Загреба (18 + 10 подборов), Тимофеенко (17 + 7 подборов), Мишула (13)
Таким образом, после 10 матчей в активе у "Химика" 9 побед, у "Днепра" - 8. У "Будивельника" - 8 побед в 11 поединках.
Напомним, ранее "Химик" потерпел поражение в баскетбольной Лиге чемпионов.ZN.UA