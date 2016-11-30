"Днепр" – "Ворскла": видео онлайн-трансляция матча

В кубковом матче на "Днепр-Арене" сыграют две команды Премьер-лиги.

"Днепр" и "Ворскла" разыграют путевку в полуфинал Кубка Украины ФК Днепр

В поединке 1/4 финалавстретятся "Днепр" и "Ворскла".

Днепряне и полтавчане 10 дней назад уже встречались в чемпионате, тогда подопечные Михайленко на выезде сумели вырвать волевую победу.

На этот раз матч состоится в Днепре, и полтавчане не против взять реванш у оппонентов. Для обеих команд выход в полуфинал Кубка Украины будет расцениваться как успех, поэтому нас ожидает очень напряженный поединок.

Хотелось бы верить, что газон "Днепр-Арены" выдержит все осадки, которые выпали в Украине, и мы увидим хороший футбол в исполнении "Днепра" и "Ворсклы".

Начало матча – в 19.00

"Днепр" – "Ворскла"