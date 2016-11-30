Топ Новости
<
>

"Днепр" – "Ворскла": видео онлайн-трансляция матча

30 ноября в 17:25

В кубковом матче на "Днепр-Арене" сыграют две команды Премьер-лиги.

 

2345
"Днепр" и "Ворскла" разыграют путевку в полуфинал Кубка Украины
ФК Днепр
В поединке 1/4 финала Кубка Украины встретятся  "Днепр" и "Ворскла".

Днепряне и полтавчане 10 дней назад уже встречались в чемпионате, тогда подопечные Михайленко на выезде сумели вырвать волевую победу.

На этот раз матч состоится в Днепре, и полтавчане не против взять реванш у оппонентов. Для обеих команд выход в полуфинал Кубка Украины будет расцениваться как успех, поэтому нас ожидает очень напряженный поединок.

Хотелось бы верить, что газон "Днепр-Арены" выдержит все осадки, которые выпали в Украине, и мы увидим хороший футбол в исполнении "Днепра" и "Ворсклы".

Начало матча – в 19.00

"Днепр" – "Ворскла"

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Днепр Ворскла футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.60
EUR 27.07
Последние новости