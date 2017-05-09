"Днепр" стал бронзовым призером баскетбольной Суперлиги

Днепряне победили в пятом матче серии.

"Днепр" обыграл "Черкаские Мавпы" ФБУ

"Днепр" на домашнем паркете обыграл "Черкасские Мавпы" и стал обладателем "бронзы"

В решающем пятом матче бронзовой серии днепряне одержали уверенную победу над гостями со счетом 92:75.

С первых секунд противостояния хозяева площадки удерживали преимущество в счете и не позволяли своим оппонентам сократить разрыв. Перед началом последней четверти гандикап команды Дениса Журавлева составил +13 очков, а под конец матча достиг +17.

"Днепр" – "Черкасские Мавпы" - 92:75 (24:12, 25:21, 17:21, 26:21)

"Днепр": Мишула (16 + 4 передачи + 4 потери), Закурдаев (8), Глебов (9), Тимофеенко (18 + 6 подборов), Загреба (8 + 11 подборов), Дзюба (6), Шевченко (2), Ревзин (9), Шундель (13).

"Мавпы": Бояркин (6 + 8 передач), Кольченко (11), Кальниченко (12 + 3 перехвата), Дэвис (25 + 5 подборов), Сизов (6 + 5 подборов), Тихонов (5 + 4 подбора), Кобец (6).

Счет в серии – 3:2

Стоит отметить, что по началу "Днепр" отставал от "Мавп", однако победа в двух матчах кряду принесла подопечным Журавлева "бронзу" Суперлиги.

Ранее "Будивельник" стал чемпионом баскетбольной Суперлиги.