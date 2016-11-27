Топ Новости
<
>

"Днепр" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция матча

27 ноября в 19:00

В поединке Премьер-лиги лидер чемпионата сыграет на выезде с командой из нижней части турнирной таблицы.

"Днепр" попытается отобрать очки у лидеров чемпионата
"Днепр" попытается отобрать очки у лидера чемпионата

Матч "Днепра" и "Шахтера" закроет 16-й тур украинской Премьер-лиги.

В прошедшем туре "Днепр" сумел одержать первую победу в десяти матчах. Триумф над "Ворсклой" должен был поднять настроение игрокам, а тут еще на неделе появилась информация, что руководство клуба погасило долги перед нынешними футболистами днепровской команды. Все это говорит о том, что к игре с "Шахтером" подопечные Михайленко подходят в отличном расположении духа.

Что касается лидеров чемпионата, то горнякам в предстоящей встрече не помогут аж четыре футболиста. Не выйдут на поле Малышев, Срна и Бернард (перебор желтых карточек), а также основной нападающей дончан – Факундо Феррейра (травма спины).

Начало матча – в 19:30.

"Днепр" - "Шахтер"

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Днепр футбол Шахтер онлайн
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 26.99
Последние новости