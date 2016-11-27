"Днепр" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция матча

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В поединке Премьер-лиги лидер чемпионата сыграет на выезде с командой из нижней части турнирной таблицы.

"Днепр" попытается отобрать очки у лидера чемпионата

Матч "Днепра" и "Шахтера" закроет 16-й тур украинской Премьер-лиги.

В прошедшем туре "Днепр" сумел одержать первую победу в десяти матчах. Триумф над "Ворсклой" должен был поднять настроение игрокам, а тут еще на неделе появилась информация, что руководство клуба погасило долги перед нынешними футболистами днепровской команды. Все это говорит о том, что к игре с "Шахтером" подопечные Михайленко подходят в отличном расположении духа.

Что касается лидеров чемпионата, то горнякам в предстоящей встрече не помогут аж четыре футболиста. Не выйдут на поле Малышев, Срна и Бернард (перебор желтых карточек), а также основной нападающей дончан – Факундо Феррейра (травма спины).

Начало матча – в 19:30.

"Днепр" - "Шахтер"