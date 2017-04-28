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"Днепр" может не получить аттестат на участие в Премьер-лиге

28 апреля в 14:05

Днепряне пока так и не решили свои финансовые проблемы.

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"Днепр" может завершить выступления в элите украинского футбола
Sport Arena
По итогам заседания аттестационного комитета ФФУ в четверг, 27 апреля, было принято решение не подтверждать участие "Днепра" в следующем сезоне украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sport Arena.

Аттестационный комитет ФФУ имеет строгую позицию относительно клуба, который летом может повторить судьбу "Металлиста". За прошлый год "Днепр" проиграл ряд дел в суде по выплате долгов бывшим сотрудникам и игрокам клуба. Кроме того, отказы от выполнений решений дисциплинарных органов привелик к cнятию очков.

До 15 мая у "Днепра" есть время, чтобы изменить ситуацию, однако маловероятно, что клуб сможет погасить все долги, учитывая проблемы с финансированием. К 31 мая будет сформирован окончательный список команд, которые получат разрешение на участие в следующем розыгрыше УПЛ.

Задолженность "Днепра", по данным ряда источников, составляет более 20 миллионов долларов.

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Напомним, "Днепр" после 26 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

По материалам: Sport Arena
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Тэги Днепр футбол УПЛ
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