"Днепр" может не получить аттестат на участие в Премьер-лиге

Днепряне пока так и не решили свои финансовые проблемы.
Аттестационный комитет ФФУ имеет строгую позицию относительно клуба, который летом может повторить судьбу "Металлиста". За прошлый год "Днепр" проиграл ряд дел в суде по выплате долгов бывшим сотрудникам и игрокам клуба. Кроме того, отказы от выполнений решений дисциплинарных органов привелик к cнятию очков.
До 15 мая у "Днепра" есть время, чтобы изменить ситуацию, однако маловероятно, что клуб сможет погасить все долги, учитывая проблемы с финансированием. К 31 мая будет сформирован окончательный список команд, которые получат разрешение на участие в следующем розыгрыше УПЛ.
Задолженность "Днепра", по данным ряда источников, составляет более 20 миллионов долларов.
Напомним, "Днепр" после 26 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.Sport Arena